WandaVision: Elizabeth Olsen no quería usar traje clásico de Scarlet Witch

El documental ASSEMBLED: the making of WandaVision llegó a Disney Plus el pasado 12 de marzo para mostrarnos un interesante detrás de cámaras de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. En esta, pudimos apreciar desde la concepción de la idea hasta el inicio de las grabaciones.

Asimismo, los actores compartieron detalles del popular show, experiencias y anécdotas imperdibles para todos los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Una de las revelaciones más llamativas se trata de la inclusión del traje clásico de Scarlet Witch en el programa.

Como vimos en el sexto capítulo dedicado a Malcolm in the middle, Wanda y Vision vistieron los trajes clásicos de sus contrapartes en los cómics en motivo a Halloween. Un momento especial para los lectores de Marvel Comics, pero que no fue del agrado de Elizabeth Olsen en un inicio.

Sobre el traje, la actriz contó que, cuando rodaba Avengers: era de Ultron, los directores le mostraban los tebeos como referencias y le decían: “No te fijes en lo que llevan puestos. Juro que no tendrás un leotardo, calzas y una corona en la cabeza”.

Foto: composición / Marvel

“Yo pensaba: ‘¡Gracias a Dios!’ Pero ahora, la forma en que incorporamos el disfraz retro de Scarlet Witch en Halloween, me dio mucha alegría. Si me hubieras pedido hace siete años que lo usara aunque sea de forma irónica hubiera dicho: ‘¿En serio?’”, detalló.

Tras esto, dio a conocer que vio dicho capítulo como una oportunidad única que no podían desaprovechar. Además, sentía que se lo debía a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

WandaVision - Sinopsis oficial

Combinando el estilo clásico de las sitcoms con el MCU, la serie cuenta la historia de Wanda Maximoff y Vision, dos seres con superpoderes que viven una vida idílica en las afueras de una ciudad, hasta que un día comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.