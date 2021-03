Serie de Chucky revela su elenco

La serie para televisión de Chucky a cargo del creador de la cinta original, Don Mancini, y del creador de Channel Zero, Nick Antosca, finalmente va cobrando forma.

Es así que el actor Devon Sawa, conocido por la primera entrega de Destino final, tendrá un rol importante en la serie de USA Network y Syfy, de acuerdo al medio especializado Collider.

Según fuentes, Zackary Arthur (Transparent), Teo Briones (Ratched), Bjorgvin Arnarson (PEN15) y Alyvia Alyn Lind (The young and the restless) serán las cuatro jóvenes figuras principales .

Reportes previos informaron también que Brad Dourif volvería a interpretar la voz de Chucky, y que la actriz Jennifer Tilly también estaría involucrada en la producción. Ella interpretó a la pareja del muñeco asesino, Tiffany Valentine, en las cintas La novia de Chucky, El hijo de Chucky, La maldición de Chucky y Culto a Chucky.

El punto de partida de la serie será la aparición de un muñeco Chucky en una venta de jardín de un suburbio en un idílico pueblo estadounidense, el cual se sumerge en el caos tras una serie de horribles asesinatos que exponen sus hipocresías y secretos.

Mientras, la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenaza con exponer la verdad detrás de estos crímenes, al igual que sus orígenes no contados, como un aparente niño ordinario que de algún modo se convertirá en este notable monstruo. Es decir, veremos al asesino Charles Lee Ray desde su infancia.

Mancini escribirá y dirigirá el primer episodio además de ser showrunner . Junto con Antosca los acompaña en la producción ejecutiva David Kirschner, productor de la franquicia cinematográfica, y Harley Peyton, de la serie de culto Twin Peaks.

La serie tenía planeada empezar el pasado otoño en Toronto; sin embargo, se retrasó debido a la pandemia. Aunque se espera que debute este año, es posible que un nuevo retraso haga que se estrene en el 2022. El año pasado se lanzó un teaser que fue bien recibido por los fanáticos.