Pepe Le Pew no estará en Space Jam 2 por normalizar el acoso

Pepe Le Pew, el recordado zorrillo de los Looney Tunes, fue cancelado por parte de Warner Bros después que una columna del The New York Times, escrita por Charles M. Blow, indicara que el personaje “ha fomentado la cultura de la violación” entre los niños.

Según informa el portal Deadline, Pepe ya no será parte de la secuela de Space Jam. La producción iba a mostrar una escena entre Le Pew y la actriz Greice Santo, en donde el personaje animado la seduciría de manera insistente.

La intérprete habría reaccionado dándole una paliza para revelar que Penelope Kitty (la gata que suele huir del zorrillo) tiene una orden de alejamiento contra él. Greice Santo expresó su molestia por no mostrarse la secuencia y declaró a través de un vocero lo siguiente:

“Pese a que Pepe es una caricatura, si alguien iba a abofetear a ese acosador sexual, Greice hubiese deseado hacerlo. Ahora, la escena no está y ella ya no tiene el poder para influenciar en el mundo a través de las generaciones más jóvenes. A hora, no podremos decirle a las y los jóvenes que el comportamiento de Pepe es inaceptable ”.

Si bien la escena asume el comportamiento errado de Pepe Le Pew, la producción del largometraje decidió eliminarla hace algunas semanas y no a causa de lo escrito por el columnista Charles M. Blow en The New York Times. Space jam: a new legacy se estrenará el próximo 16 de julio en HBO Max.