The mandalorian 3: Cara Dune será eliminada tras despido de Gina Carano

The mandalorian ha sido motivo de conversación en las redes sociales, luego del despido de Gina Carano por sus polémicos tuits. Tras esto, el rumbo de la tercera temporada ha sido incierto y los fans cuestionaron cuánto material sería alterado por dicho suceso.

Anteriormente, The Hollywood Reporter señaló que Lucasfilm tenía planeado buscar a otra actriz que la reemplace en el papel de Cara Dune. Sin embargo, el estudio informó a Indiewire que esta alternativa nunca fue una opción y dejó en claro que no habrá intérprete sustituta.

De hecho, el portavoz de la compañía reveló que no se contaba con Gina Carano cuando se anunciaron varias series de Star Wars durante el Disney Investor Day. Unas declaraciones que desmintieron los reportes sobre los grandes planes que supuestamente se tenía con el personaje.

Gina Carano está en medio de la polémica después de conocer su postura en su cuenta de Twitter. Foto: Disney Plus

Varios medios postularon que Cara Dune tendría mayor relevancia en las próximas temporadas de The mandalorian y otros shows del mismo universo. Como si esto fuera poco, también sugirieron que formaría parte de Rangers of the New Republic.

Gina Carano vetada del universo Star Wars

Anteriormente, Lucasfilm dejó en claro que la actriz no volverá a aparecer en ninguna producción suya: “Gina Carano no es empleada actualmente y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables”.