Twisted metal: actor de Batman sería Sweet Tooth en la serie

The Last of Us y Uncharted son algunos de los videojuegos de PlayStation que serán adaptados a la pantalla chica y cine, respectivamente. Sin embargo, ninguno tendrá la dosis de acción y adrenalina de Twisted Metal, la franquicia con más de 20 años que finalmente será convertida en una serie.

Para alegría de sus seguidores, el proyecto estaría yendo por buen camino, según The Illuminerdi. Asimismo, mantendrá la esencia de los primeros videojuegos al tratarse de “una comedia de acción de alto octanaje en torno a un forastero intentando mejorar su propia vida”.

¿Qué podemos esperar de Twisted metal, la serie?

De acuerdo al medio especializado, la serie se llevaría a cabo en un mundo apocalíptico y el protagonista tendría que entregar un misterioso paquete junto a un ladrón de autos violento a la menor provocación. Eso no será tarea fácil debido a varios intrusos que tienen vehículos capaces de demoler y crear gran destrucción, como Nedles Kane.

El personaje es un demente con apariencia de payaso que conduce una camioneta de helados que tiene el nombre de Sweeth Tooth, el cual sirve para referirse también al conductor. Mucho se ha hablado sobre su participación en la historia, pero también qué actor le dará vida en la adaptación.

Lo que los fans no esperaban es que el personaje tendría una participación pequeña. Asimismo, el encargado de interpretarlo sería nada menos que Will Arnett, actor conocido por su trabajo en la comedia y dar voz a Batman en la saga cinematográfica de LEGO.

Twisted Metal - sinopsis oficial

La trama del juego gira en torno a un hombre llamado Calypso, el anfitrión de un torneo vehicular denominado Twisted Metal. En este, varios conductores de vehículos modificados deben destruir los otros vehículos en un intento por ser el último vivo.