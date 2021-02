MUBI gratis: 24 horas para disfrutar 1.000 películas este 14 de febrero

MUBI se hizo camino entre las plataformas de streaming por su catálogo con cine de autor, películas independientes, documentales y clásicos del séptimo arte. Si no habías pensando darle una oportunidad, esta es una ocasión imperdible para darle un vistazo a su contenido.

En motivo a sus 14 años, el servicio celebrará su aniversario con 24 horas de acceso gratuito durante el 14 de febrero. Una opción ideal para pasar el día de San Valentín en casa, ahora que reanudamos la cuarentena a causa de la pandemia de COVID-19.

Su amplio catálogo cuenta con listas específicas que nos invitan a mirar joyas del cine por décadas, país o temática. Una oportunidad única para adentrarnos en miradas alternativas, innovadoras y críticas que encontraron vitrina en esta plataforma y no en las carteleras populares.

Entre algunas de las películas disponibles se encuentran 2001: a space odissey, Psycho, Citizen Kane, Mulholland drive, Casablanca, In the mood for love, Breathless, Réquiem for a dream, Schlinder’s list y La dolce vita. Todas aclamadas por la crítica de manera unánime.

En cuanto a las películas en la temática de San Valentín, te recomendamos Blue valentine (2010), In the mood of love (2000) y La rodilla de Claire (1970), ya sea para verlas junto a tu persona especial o para recobrar las esperanzas en el amor gracias a las apasionantes historias.