The Falcon and the Winter Soldier: tráiler rompe récord en la Super Bowl

The Falcon and the Winter Soldier es una de las series que Marvel Studios está preparando para Disney Plus, con miras a expandir más el MCU tras los eventos de Avengers: endgame. Para la ocasión, Sam Wilson y Bucky Barnes retomarán sus papeles como superhéroes en un mundo desprovisto de Capitán América.

Luego de los retrasos ocasionados por la crisis sanitaria, la producción de la serie pudo concluir su trabajo, por lo que los fanáticos finalmente podrán ver a la dupla en acción. A fin de hacer más amena la espera, Marvel Studios lanzó un avance en la última edición de la Super Bowl, dando de qué hablar en las redes sociales.

El medio Deadline reveló que dicho avance se ha convertido en el tráiler de una serie más visto durante las primeras 24 horas luego del Super Bowl. Según las analíticas en redes sociales, el adelanto consiguió la exorbitante suma de 125 millones de reproducciones en el primer día, juntando distintas plataformas y redes sociales.

¿De qué trata The Falcon and the Winter Soldier?

Como vimos en dicha película de Avengers, Steve Rogers decidió quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter para tener la vida que siempre quiso. Lo que nadie esperaba es que el Gobierno estadounidense buscara reemplazarlo con John Walker, también conocido como U.S. Agent.

John Walker es el verdadero nombre del antihéroe, quien obtuvo sus habilidades gracias los extraños tratamientos que recibió por parte de Power Broker, un misterioso personaje que le daba poderes a distintas personas. U.S Agent es la contraparte del Capitán América.

¿Cuándo se estrena Falcon and the Winter Soldier?

La nueva serie del UCM tenía previsto su lanzamiento para agosto de 2020. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó el rodaje. Por ese motivo, el show llegará el 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.