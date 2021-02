El quinto episodio de WandaVision se estrenó hace unos días en Disney Plus. El capítulo mostró nuevos detalles de lo que está ocurriendo en el pueblo de WestView, sin dejar de lado la sorpresiva aparición de Pietro Maximoff, quien murió en Avengers: age of Ultron.

WandaVision aún no resuelve todos los misterios que giran alrededor de su historia. Por tal motivo, Vision tiene un pequeño enfrentamiento con Wanda, algo que será una constante en las próximas entregas.

Así lo aseguró Jac Schaeffer, creadora y showrunner de la serie, en una entrevista realizada por TV Line: “Los espectadores han invertido mucho en Wanda y Vision, en su historia de amor y su matrimonio en esta ciudad”.

“Como (en) todos los matrimonios, hay diferencias de opinión. Eso siempre fue algo que me interesó mucho de este programa: la imagen doméstica de los dos y como se vuelven más auténticos en ese espacio”, expresó la creativa.

Paul Bettany (Vision) también dio a entender que las diferencias entre su personaje y Wanda podrían crecer durante los próximos capítulos, ya que estarán inspirados en las sitcoms de distintas décadas.

“Es observar el siglo estadounidense a través del prisma de las sitcoms. Empiezas con Dick Van Dyke, donde hay una verdadera calidez en esa relación. En Bewitched, tienes a un hombre cuya esposa es increíblemente poderosa y, sin embargo, le avergüenza lo poderosa que es”.

“Luego llegas a The Brady bunch, donde todos fingen que no hay nada malo en el mundo, mientras tienes esta enorme lucha por los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Los años ochenta dieron pie Famliy ties y momentos de enseñanza, para terminar con el momento muy cínico y genial de Malcolm in the middle y Modern family”.

“En esos programas, las parejas no se quieren tanto necesariamente y ese hecho sirve muy bien a nuestro propósito en este programa”, expresó el actor para TV Line.

¿De qué trata Wandavision?

Wanda Maximoff y Vision, dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. Así, realidad y fantasía confluirán para confundir tanto a los protagonistas como a los espectadores.