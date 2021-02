Shazam 2: Superman de Henry Cavill podría aparecer, según director

Henry Cavill, actor que se volvió famoso en el DCEU por interpretar a Superman en películas como Man of Steel, Batman vs. Superman y Justice League, volvería a enfundarse el traje del último hijo de Krypton para Shazam 2: fury of the gods. Al menos eso apuntaban los rumores hasta la fecha.

A través de Twitter, el director David F. Sandberg señaló que la producción está en una etapa temprana y que la participación de Superman formaba parte de sus planes desde la primera entrega, pero prefiere guardar silencio hasta que veamos el resultado en la pantalla grande.

“No voy a comentar nada sobre los rumores de casting por varias razones”, escribió. “Una es que nunca puedes estar seguro de nada hasta que haya ocurrido. A la mitad del rodaje de ¡Shazam! el plan era que Cavill participara. Los rumores podrían haberse hecho eco de ello y tener razón en ese momento, pero haber terminado equivocándose al final”, compartió.

A fin de evitar tuits de quienes exigían la participación de Superman, lanzó una broma sobre otra aparición con su habitual sentido del humor: “Puedo confirmar con un 90% de seguridad que Shazam aparecerá en Shazam 2. Así que, si son fanáticos del personaje, es posible que les guste”.

Como se recuerda, Superman hizo una pequeña aparición al final de la primera entrega. Con esto los seguidores del DCEU esperaban un mayor rol por parte del Hombre de Acero en la secuela, ya sea como mentor o aliado contra una mayor amenaza.

Shazam! fury of the gods tiene programado su estreno para el 2 de junio de 2023. Al igual que otras producciones de Hollywood, su realización se vio frustrada por la crisis ocasionada por la COVID-19. Con la mayor de las suertes, los fanáticos no verán una postergación para su lanzamiento.