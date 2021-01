Anthony Hopkins sobre El silencio de los inocentes: Creí que era para niños

Anthony Hopkins y Jodie Foster se reunieron para celebrar el 30 aniversario de El silencio de los inocentes, película considerada como uno de los mejores thiller de la historia del cine.

El evento se llevó a cabo en el especial Actors on Actors de Variety, conversación donde se compartieron anécdotas y sucesos nunca antes comentados ante una cámara.

En la charla, Foster admitió que estuvo asustada de hablar con Hopkins luego de la primera lectura de guion de la cinta, sobre todo porque antes de ese encuentro no se conocían.

“Como no hablamos mucho, fue complicado. Simplemente nos saludamos desde el otro lado de la habitación y luego nos sentamos. Cuando te pusiste en la piel de Hannibal Lecter sentí un escalofrío en el cuerpo . Fue como si estuviéramos asustados para hablar entre nosotros“, le dijo la actriz a su compañero de reparto.

En otro momento, Anthony Hopkins reveló que consiguió que la producción le envíe el libreto de Silence of the lambs en 1989 —la película se estrenó en 1991— para saber de qué iba la trama. Tras leerla, llamó a su agente y le preguntó por qué “iba a hacer una película para niños”.

“Estaba en Londres haciendo una obra de teatro. Mi agente me envió un guion y me dijo ‘quiero que lo leas’. Y yo contesté: ‘¿qué es?’. Él me respondió que se llamaba El silencio de los inocentes. Y mi respuesta fue: ‘¿qué es, un cuento para niños?”.

Hopkins reveló que tras leer las 10 primeras páginas del libreto quedó fascinado, al punto que recibió a Jonathan Demme, director de la cinta, en su casa para saber más detalles del filme. “Fue maravilloso trabajar con él, un tipo brillante”, agregó.

Con El silencio de los inocentes, ambos actores ganaron premios de la Academia por sus actuaciones, mientras que la cinta también se llevó a casa los reconocimientos a mejor película, mejor director y mejor guion adaptado.