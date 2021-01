El estreno de WandaVision en Disney Plus, tiene a los fanáticos emocionados, pero a la misma vez confundidos por sus primeras escenas. Con varios momentos y referencias, capítulos ya son de lo más comentados en redes sociales.

La ficción, que ya está disponible en el streaming, no solo ha confirmado la cantidad de capítulos que tendrá, sino que continuará la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual empezó con Spider-Man: far from home del 2019.

Tráiler de WandaVision de Disney Plus

¿Qué veremos en WandaVision?

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, WandaVision nos llevará a un mundo ambientado en la década de los años 50, donde el androide de alguna manera sigue vivo y disfruta una vida matrimonial junto a la Bruja Escarlata. Sin embargo, no todo está bien en este mundo surrealista.

Fecha de estreno para ver WandaVision ONLINE en Disney:

Capítulo 1: 15 de enero de 2021

Capítulo 2: 15 de enero de 2021

Capítulo 3: 22 de enero de 2021

Capítulo 4: 29 de enero de 2021

Capítulo 5: 5 de febrero de 2021

Capítulo 6: 19 de febrero de 2021

Capítulo 7: 26 de febrero de 2021

Capítulo 8: 5 de marzo de 2021

Capítulo 9: 12 de marzo de 2021

¿Cómo y dónde ver WandaVisión ONLINE?

Para ver WandaVisión ONLINE, el espectador deberá contratar Disney Plus, streaming que tiene un costo para paquetes anuales y mensuales. Actualmente, en Perú la suscripción de un mes vale 25,90 soles. En caso quieras adquirir el servicio por un año, tiene que pagar 259,90 soles.