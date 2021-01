‘A todos los chicos: para siempre’ revela primer tráiler y fecha de estreno

Netflix sigue sorprendiendo a todos los amantes del romance en este 2021. A través de Youtube, la cuenta oficial del servicio de streaming compartió un tráiler de la película A todos los chicos de los que me enamoré 3.

Recordemos que la franquicia debutó en la misma plataforma online en 2018 y, desde ese momento, logró posicionarse como una de las cintas de amor más exitosas de la compañía.

A todos los chicos: para siempre - tráiler oficial

Para esta nueva entrega, Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) llevarán su romance a la universidad. No obstante, los planes no resultarán para la protagonista, esto debido a que no ingresará al mismo centro educativo que su pareja. ¿Qué harán para superar el obstáculo?

El video compartido por Netflix muestra un poco más sobre los personajes principales, sus dudas, miedos y cómo disfrutan de su romance luego de terminar el instituto.

Asimismo, el gigante de videos online compartió la fecha de estreno de la esperada película que será el 12 de febrero de 2021 para la alegría de los fans. No obstante, el mismo servicio aclaró que esta será la última entrega de la franquicia.

¿De qué trata A todos los chicos de los que me enamoré?

Los largometrajes están basados en una trilogía de novelas escritas por Jenny Han y trata la vida amorosa de Lara Jean, cuyas cartas de amor privadas trastocarán su mundo al llegar a sus destinatarios. Sin embargo, gracias al accidente, encontrará a su alma gemela Peter Kavinsky.