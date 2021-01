Sex and the City, retorno y rivalidades

Con información de Deadline y El País

Sin la transgresora ‘Samantha Jones’ interpretada por Kim Katrall, el retorno de Sex and the city se avecina. Deadline confirmó que será en formato miniserie y que podrá verse en HBO Max, pero el regreso de la columnista ‘Carrie Bradshaw’ (Sarah Jessica Parker) y sus amigas ha revelado las disputas dentro del elenco responsable de la sintonizada serie y de taquilleras películas.

“Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal”, dijo Katrall sobre Parker y el resto del elenco tras negarse a participar en un tercer largometraje. “Recuerdo claramente que tomé la decisión de no participar en el filme en diciembre de 2016 cuando recibí una llamada. Mi respuesta fue simplemente ‘gracias, pero no’. No se trata de más dinero o más escenas. Se trata de una decisión muy poderosa en mi vida de terminar un capítulo y empezar otro.

Tengo 61 años. Las otras chicas son diez años más jóvenes y esa es su elección. Recibir esta mala prensa por algo que llevo diciendo desde hace casi un año, que afirmen que soy una diva por mis exigencias… Es ahí cuando responsabilizo a las personas de Sex and the city, especialmente a Sarah Jessica Parker, ya que creo que pudo haber sido más amable . No sé cuál es su problema, nunca lo he sabido. El terreno común que teníamos era la serie, y la serie ha terminado”.

Diferencia irreconciliable

Las discrepancias habrían iniciado luego del enorme éxito de la serie, ya que, en la segunda temporada Parker tuvo el título de productora ejecutiva. Su nuevo cargo agregaría a su cuenta 300 mil dólares más que el resto de las coprotagonistas. Entonces, Cattrall aprovechó una entrevista en el programa Friday Night de Jonathan Ross para revelar que existía una disputa salarial y que eso fue lo que marcó el fin de la serie en 2004. “Sentí que después de seis años era hora de que todas participáramos en las ganancias financieras de Sex and the city. Al no parecer entusiasmados con eso pensé que era hora de seguir adelante”. Sin embargo, llegó a un acuerdo económico para estar en la película lanzada en el 2008.

Parker ha intentado acercarse a su excompañera y obtuvo una respuesta fulminante por Instagram al darle el pésame por la muerte de su hermano. “Mi madre me preguntó hoy: ‘¿Cuándo te dejará en paz esa @sarahjessicaparker, esa hipócrita?’. Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora .

Déjame que deje esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”. Hasta el momento, lo único que ha dicho Cattrall sobre el regreso de Sex and the city por HBO es que se “alegra” de haber renunciado a la historia. “Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa”.