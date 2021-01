Critics choice super awards 2021 EN VIVO: TNT ONLINE, horario, canal y ganadores

Las películas de superhéroes, de acción y ciencia ficción, generan grandes sumas de dinero y Hollywood lo sabe. Con franquicias que se han ganado a los fans, más de uno pedía unos premios dedicados exclusivamente para este tipo de historias.

Ese día llegó y este domingo 10 de enero de 2021 se llevarán a cabo los primeros Critics choice super awards, evento organizado por la Asociación de Crítica Cinematográfica de EE. UU. y Canadá.

¿En qué consisten los Critics choice super awards?

La Broadcast Film Critics Association reconocerá el trabajo y el talento de tramas sobre superhéroes, acción, fantasía, terror, ciencia ficción y animación hechas en el último año.

¿Cómo y dónde ver los Critics choice super awards 2021?

La premiación podrá verse a través de la señal de TNT a partir de las 7.00 p. m. El evento estará conducido por Kevin Smith y la actriz Dani Fernandez.

Horario de transmisión por países de los Critics choice super awards

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

República Dominicana: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Nominados a los Critics choice super awards 2021

PELÍCULAS

Mejor película de acción

Bad boys for life (Sony)

Da 5 bloods (Netflix)

Extraction (Netflix)

Greyhound (Apple TV+)

The hunt (Universal)

Mulan (Disney+)

The outpost (Screen Media)

Tenet (Warner Bros.)

Mejor actor de una película de acción

Tom Hanks – Greyhound (Apple TV+)

Chris Hemsworth – Extraction (Netflix)

Caleb Landry Jones – The Outpost (Screen Media)

Delroy Lindo – Da 5 bloods (Netflix)

Will Smith – Bad boys for life (Sony)

John David Washington – Tenet (Warner Bros)

Mejor actriz de una película de acción

Betty Gilpin – The Hunt (Universal)

Yifei Liu – Mulan (Disney+)

Blake Lively – The rhythm section (Paramount)

Iliza Shlesinger – Spenser confidential (Netflix)

Hilary Swank – The hunt (Universal)

Mejor película animada

Onward (Disney+)

Over the moon (Netflix)

A shaun the sheep movie: farmageddon (Netflix)

Soul (Disney+)

The Willoughbys (Netflix)

Wolfwalkers (Apple / GKIDS)

Mejor película de superhéroes

Birds of prey (Warner Bros.)

La vieja guardia (Netflix)

Secret society of second-born royals (Disney+)

Sonic the hedgehog (Paramount)

Superman: man of tomorrow (Warner Bros. Animation)

SERIES

Mejor serie de acción

9-1-1 (Fox)

Hanna (Amazon)

Hunters (Amazon)

S.W.A.T. (CBS)

Vikings (History)

Warrior (Cinemax)

Mejor serie animada

Archer (FXX)

BoJack Horseman (Netflix)

Big Mouth (Netflix)

Central Park (Apple TV+)

Harley Quinn (HBO Max)

Rick and Morty (Adult Swim)

Star trek: lower decks (CBS All Access)

Mejor serie de superhéroes

The boys (Amazon)

DC’s Legends of tomorrow (The CW)

Doom patrol (DC Universe and HBO Max)

The flash (The CW)

Lucifer (Netflix)

The umbrella academy (Netflix)

Mejor serie de terror

Evil (CBS)

The haunting of Bly Manor (Netflix)

Lovecraft country (HBO)

The outsider (HBO and MRC Television)

Supernatural (The CW)

The walking dead (AMC)

Mejor serie de ciencia ficción

The Mandalorian (Disney+)

Star trek: discovery (CBS All Access)

Star trek: picard (CBS All Access)

What we do in the shadows (FX)

Mejor villano de una serie

Tom Ellis – Lucifer (Netflix)

Abbey Lee – Lovecraft country (HBO)

Samantha Morton – The walking dead (AMC)

Sarah Paulson – Ratched (Netflix)

Antony Starr – The boys (Amazon)

Finn Wittrock – Ratched (Netflix)