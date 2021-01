La temporada 5 de This is us llegó en noviembre de 2020 y sorprendió a todos cuando se estrenaron solo cuatro episodios. El motivo de la poca cantidad de capítulos fue debido a que la producción no pudo completar el rodaje a causa de la pandemia del coronavirus.

No obstante, sería cuestión de horas para poder ver finalmente la continuación de la popular serie. A continuación, compartimos todos los detalles sobre su estreno.

¿De qué tratará la temporada 5 de This is us?

Los nuevos episodios deberán esclarecer las interrogantes dejadas en el último ciclo en torno a la familia Pearson. Además, la pelea entre los hijos y las complicaciones que el Alzheimer le provocó a Rebecca (Mandy Moore), son claves en esta parte de la trama. Por si esto fuera poco, This is us 5 incluirá el contexto actual que vive el mundo en torno a la pandemia por coronavirus.

La nueva historia también deberá dar pistas sobre el futuro de Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley), Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca.

Tráiler de This is us temporada 5

¿Cuándo se estrena la temporada 5, parte 2 de This is us en Latinoamérica?

La segunda parte de la quinta temporada de This is us se estrenará el próximo martes 5 de enero para la cadena de televisión NBC de Estados Unidos. En Latinoamérica, el show estará disponible el miércoles 6 del mismo mes .

¿Cómo ver This is us temporada 5, parte 2 ONLINE?

La parte dos de This is us 5 podrá ser vista el 6 de enero de 2021 a través de FOX Premium y la app oficial.

¿Cómo ver This is us temporada 5, parte 2 por FOX Premium?

Para poder ver This is us temporada 5, parte 2, usted deberá adquirir el paquete de FOX Premium mediante su empresa de cable. Con costos mensuales, Claro Perú brinda el servicio a S/ 35, Movistar a S/ 35 y en el caso de Direct TV va desde los S/ 35 (postpago) a S/ 30 (prepago).