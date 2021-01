Cobra Kai 3: Aisha no volvió y su salida se justificó en capítulo de estreno

Dos meses después del estreno de Cobra Kai 1 y 2 en Netflix, loa fans siguen hablando sobre las respuestas que debe dar el ciclo 3, sobre todo luego de lo que pasó en su dramático final.

Con los 10 nuevos episodios ya en el servicio de streaming, lo que varios se preguntaban era cómo se iba a justificar la salida de Aisha de Cobra Kai 3. Ya tenemos la respuesta.

Advertencia de spoilers

Con la llegada de los nuevos capítulos de Cobra Kai, hemos visto que la historia sigue lo ocurrido en el ciclo anterior. Ahora vemos qué ocurrió con Miguel, Robby, Samantha y Tory tras su pelea en la escuela.

Las primeras escenas nos dejan ver que Miguel es hospitalizado y visitado más de una vez por Jhonny Lawrence. Así también, se revela que Samantha LaRusso vuelve a estudiar tras ser suspendida por pelear con Tory.

A su regreso, una de las estudiantes comenta que Aisha Robinson (Nichole Brown) salió de la escuela y fue inscrita en una institución privada, esto luego que sus padres vendieran su casa y se alejen de los problemas entre Cobra Kai y Miyagi-Do.

¿Por qué Aisha Robinson (Nichole Brown) ya no forma parte de Cobra Kai?

Meses atrás, Brown confirmó que no volvería a ser Aisha, ya que -según dijo- “los productores de la serie no habían encontrado un lugar para ella en los nuevos episodios”.

“Oficialmente no estaré en la temporada 3 de Cobra Kai. Es desafortunado, pero gracias por la oportunidad durante todo este tiempo”, escribía la joven en su cuenta de Instagram.

Días atrás, quien habló sobre la ausencia de la actriz en el programa fue Jon Hurwitz, productor ejecutivo y co-showrunner de la ficción. En conversación con TVLine, confirmó el alejamiento de Brown, pero indicó que su regreso no está cerrado.

“Amamos a Aisha y Nichole, pero como ha sucedió con varios personajes, el de ella no formará parte del ciclo 3 por decisión general. El hecho de que un miembro del elenco no aparezca durante un período de tiempo, no significa que haya abandonado la trama o no tenga opción de retorno. La historia tiene mucho que explotar todavía’, explicó.