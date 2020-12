Harry Potter: Rupert Grint desea regresar como Ron Weasley en reboot

La franquicia de Harry Potter sigue expandiendo el mundo mágico creado por J. K. Rowling. Han pasado nueve años desde el final de la saga, pero el éxito de la precuela Animales fantásticos ha asegurado la realización de más películas que adapten las novelas, como El hijo maldito.

Como se recuerda, la última cinta dejaba abierta la posibilidad de continuar con la historia de los tres magos de Hogwarts: Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Para alegría de los fanáticos, Rupert Grint se mostró dispuesto a retomar su personaje.

“Nunca digas nunca. Nunca diría: ‘Absolutamente no’. Fue una gran parte de mi vida y me gusta mucho ese personaje y sus historias. Así que sí, quiero decir, estaría dispuesto a hacerlo en el momento adecuado. No sé qué capacidad tendría, pero sí, ya veremos”, contó en una entrevista para ComicBook.

Esta es la primera vez que Rupert Grint expresa su deseo de volver a la saga mágica. En 2019 declaró a Entertainment Weekly que estaría encantado con la idea de volver como los padres de sus personajes en un posible reboot, al igual que Tom Felton (Draco Malfoy).

Anteriormente, fuentes cercanas a Warner Bros. confirmaron que la compañía producirá una serie spin-off que adaptará los eventos del libro El hijo maldito. La ficción se estrenaría en exclusiva en HBO Max, con un máximo de 10 episodios.

Según dio a conocer We got this covered, la idea central sería retomar la historia 20 años después con gran parte del elenco original. Así, los veríamos en su versión adulta como padres de familia, pero el protagonismo recaería realmente en sus hijos.