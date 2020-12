Cobra Kai: una historia que rescata la redención

Han pasado 30 años desde que se estrenó Karate Kid y de aquella memorable patada que le dio Daniel San a Johnny Lawrence en la final de la competencia. Ahora, convertidos en dos icónicos actores, Ralph Macchio y William Zabka disfrutan del reencuentro en la serie Cobra Kai, de compartir con jóvenes figuras y, por supuesto, del karate.

Esta tarde ambos conversan a través del Zoom con la prensa latinoamericana sobre el estreno de la tercera temporada de la serie que llegará a través de Netflix este 1 de enero. Confiesan que se sienten afortunados de volver a trabajar en una historia que tiene como punto de partida sus emblemáticos personajes y con una temática que rescata la redención, las segundas oportunidades y la revaloración de la amistad.

“La verdad es que aprendí karate para Karate Kid sin saber karate (cuenta William Zabka). Y luego, después de eso, entrené como cinco años más hasta mis 20 más o menos. Pero cuando salió la serie dije: ‘¡Wow!, tengo que regresar al karate’, entonces volví a entrenar y me he vuelto muy disciplinado. Me encanta, lo extrañaba, es muy bueno tener esta excusa para volver. Me siento afortunado de aprender artes marciales y que me paguen por eso. Es increíble, es algo que quiero enseñarle a mis hijos de 11 y 7 años. Lo recomiendo para todo el mundo, nunca es muy tarde para aprender”, refiere el actor respecto a su reencuentro con el Karate.

En Cobra Kai, tanto Johnny Lawrence como Daniel Larusso poseen su propio dojo y se han convertido en sensei. ¿La serie le ha cambiado a tu personaje la visión de lo que es un sensei?, preguntamos a Ralph Macchio. “Conforme te haces mayor y te vuelves más inteligente es una responsabilidad traspasar esas lecciones a alguien más. Como padre, aprovecho las oportunidades y como sensei trato de ser mi propio Miyagi, a veces fallo, pero creo que eso es la belleza de ser un sensei: si sabes algo no significa necesariamente que sepas cómo enseñarlo, haces un viaje para descubrir cómo hacerlo. Para Daniel y Johnny es eso: responsabilidad”, dice.

William Zabka reconoce que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años, pero considera que la década de los ochenta, a diferencia de otras, conecta con las nuevas generaciones. “Los ochenta ahora son como los cincuenta de cuando yo era un niño. Pero a diferencia de los 50, hoy te conectas un montón con la música, los temas, el estilo, es una fórmula muy chévere que se respira en Cobra Kai y toca a la gente alrededor del mundo. Pero no se trataba de hacer una historia situada en los ochenta, sino que pudiera sucederse a sí misma. Estos personajes podrían existir y resonar con temas de hoy como el bullying o internet. De todas maneras, teníamos este regreso al pasado, es como un truco que trata de conectar todas las piezas de hoy y ayer porque podemos aprender tanto del pasado como del presente”, dice.

En Karate Kid ustedes eran buleados y en Cobra Kai enseñan a los chicos a protegerse del bullying. ¿Qué les dirían a los chicos que están viendo la serie y que en este momento son maltratados en la escuela?

William Z.: La definición de ser buleado significa que te están haciendo creer menos de lo que eres. Si alguien hace eso, es bullying y si eres un chico y estás lidiando con este problema tienes que hablar con un adulto en quien confíes o con alguna autoridad como un profesor y conseguir aliados, porque lo más difícil para los chicos es tener que luchar con eso solos. Hay tres cosas en el bullying: tienes al niño que molesta al otro y luego todos estos niños que se ponen detrás, los testigos, los que tienen más poder de la situación. Entonces, lo que les toca a ellos es ponerse al medio, ellos tienen el poder para parar esto, y hablar. Por eso, es bueno que estén involucrados en las artes marciales para aprender a defenderse y protegerse. Aprendes karate no para pelear, sino para aprender a no tener que pelear. El bullying es muy serio y triste. Por eso, los adultos tienen que ayudar, es su deber.

Ralph M.: Hay un gran libro que se llama El bullying y el que está al costado que habla un poco de lo que dice Willy. Habla de que hay un montón de gente que está parada sin hacer nada y creo que es necesario que den un paso certero.

Willy: Hay otra cosa que se ve del bullying en Karate Kid y Cobra Kai: la gente no nace mala sino que algo les ha pasado. Es una cuestión de poder y cobardía, te conviertes en el chico rudo, pero puedes retractarte.

¿Cómo creen que manejarían Johnny y Daniel la cuarentena?

Johnny antes de conocer a Miguel había estado en cuarentena, encerrado en su departamento con sus cinturones y nada más. No puedes poner a Johnny Lawrence en cuarentena, siempre estará en algún sitio afuera tratando de encontrar un puesto de hot dogs, o yendo a un show. Él rompió reglas, pero cambió mucho.

¿Y Daniel San?

Ralph M.: Creo que Daniel estaría haciendo meditaciones y probablemente dando clases a un metro de distancia con todas las ventanas abiertas, siguiendo las recomendaciones (risas).