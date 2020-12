Justice league: fecha de estreno confirmada para 28 de marzo de 2021

La Justice league de Zack Snyder tiene emocionados a los fans del DCUE porque se tratará de una experiencia completamente diferente a la versión teatral del 2017. Para esto, la miniserie tendrá una ampliación de la historia y más personajes compartiendo escenario.

Originalmente, la miniserie tenía previsto su estreno para finales de 2021, pero eso cambió gracias al compromiso y eficiente trabajo del cineasta. Durante el Deck the hall of justice, Snyder reveló que la ficción se estrenará el 25 de marzo del siguiente año, a través de HBO Max.

Los fans celebraron la noticia en las redes sociales porque se trataría de la única esperanza para recomponer el desfragmentado DCEU. Como si esto fuera poco, la aparición de Jared Leto como Joker y la mayor participación de Darkseid habrían elevado las expectativas a tope.

Además, probablemente termine con clasificación R, debido a la violencia y palabras fuertes. “Batman dice la palabra con F. Cyborg no está contento con su vida antes de que conozca a la Justice league y tiende a decir lo que está pensando. Y Steppenwolf básicamente va despedazando gente por la mitad”, contó a Entertainment weekly.

Zack Snyder estrenará su versión de Justice league en HBO Max. Foto: composición / HBO Max

¿Por qué Zack Snyder decidió culminar Justice league?

“Una de las cosas importantes que me llevó a decir ‘está bien’ a este gran trabajo fue ese compromiso que hice con esos actores. Fue como ‘terminemos esto. Déjenme dejarlo atrás, déjenme honrar lo que hablamos sobre la creación’”, señaló para Beyond the trailer anteriormente.

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Si bien se trata de una formación de metahumanos sin precedentes, puede que sea demasiado tarde para salvar al planeta de la llegada de Steppenwolf.