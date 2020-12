Selena, la serie: los personajes en la vida real

Selena: la serie se ha convertido en el título de Netflix más visto por los usuarios peruanos, a pocos días después de su estreno. Todo gracias a la inspiradora historia de la protagonista que lucha por alcanzar la fama y convertirse en la adorada reina del Tex Mex.

De todos sus méritos, los espectadores también resaltaron el trabajo de casting luego de comparar a los actores con los personajes reales. A continuación, te compartimos una comparativa para conocer más a los rostros de esta imperdible producción.

Christian Serratos - Selena Quintanilla

La actriz de The walking dead, Christian Serratos, quien afirmó que era una gran fan de Selena, logró el papel de la cantante para la serie de Netflix. Originaria de Pasadena, la intérprete fue parte de The secret life of the american teen y apareció como invitada en diversas ficciones infantiles.

Noemí González - Suzette Quintanilla

La actriz da vida a la hermana de Selena. Ha sido parte de pequeñas producciones estadunidenses como East Los High y The young and the restless. Solo en el primer capítulo, el personaje recae en Daniela Estrada.

Gabriel Chavarría - A.B. Quintanilla

El personaje presentado como adolescente recae en Juan Martínez. Ya de adulto, el compositor es interpretado por Gabriel Chavarría, actor de El planeta de los simios.

Seidy López - Marcella Samora

Marcella no solo se encargó del vestuario de Selena y el grupo, sino que fue el cable a tierra de su familia para conservar su humildad. López, quien da vida al personaje, ha protagonizado Training day, Slipping into darkness y CSI: New York.

Tyler Posey - Chris Perez

Chris no solo fue uno de los integrantes del grupo, sino también esposo de la reina del Tex Mex. Dos años antes de la muerte de Selena, la pareja se casó en secreto tras la dura oposición de Abraham Quintanilla a su relación.

Selena - sinopsis oficial

La serie narra la vida de la popular cantante estadounidense de ascendencia mexicana Selena Quintanilla, asesinada en la cima de su carrera en 1995. A medida que ella crece y cumple sus sueños, junto a su familia debe tomar decisiones difíciles para aferrarse al amor y vivir de la música.