‘Thor: love and thunder’: Heimdall podría regresar al UCM

Thor Love and Thunder es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La cinta mostrará cómo Jane Foster (Natalie Portman) asume el papel de la nueva Diosa del Trueno. Sin embargo, se cree que un personaje regresará a la historia, Heimdall.

Según informa el portal We Got This Covered, el personaje interpretado por Idris Elba haría su aparición en Thor 4. Heindall es un poderoso asgardiano que murió en la primera escena de Avengers: infinity war (2018)

A pesar que no se detalla como regresará el héroe, la web indica que la resurrección no es una alternativa, ya que el personaje aparecería como es distintas escenas de flashback

Liam Hemsworth podría ser la voz de Beta Ray Bill

Según informa la página Comicbook, Liam Hemsworth sería el actor elegido para darle voz a Beta Ray Bill, personaje que estaría hecho con CGI.

En los cómics Beta es el reemplazo de Thor y cuenta con su propio martillo, el Stormbreaker. Si la información es cierta, sería curioso ver al hermano de Chris Hemsworth tomar el papel de su reemplazo en el UCM.

Thor: love and thunder se estrenará el 11 de febrero de 2022, por ahora toda la información sobre el largometraje indica que será un evento importante para los fanáticos de Marvel Studios.