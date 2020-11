Godzilla vs. Kong podría estrenarse en una plataforma de streaming

El estreno de la película que muestre el enfrentamiento entre Godzilla y King Kong es uno de los más esperados por el público. Ambos son los monstruos más icónicos del cine, pero solo uno podrá prevalecer sobre el otro.

Sin embargo, Godzilla vs. Kong ha sufrido con varios retrasos en su fecha de estreno. Inicialmente, tenía previsto su lanzamiento para marzo de 2020, pero los múltiples problemas de producción obligaron a reprogramar su estreno hasta noviembre del mismo año para luego trasladarlo a mayo de 2021.

Estos no son los únicos inconvenientes que tiene el largometraje. Según informa The Hollywood Reporter, hay ofertas de Legendary Pictures por parte de Netflix y Warner para estrenar Godzilla vs. Kong en sus respectivas plataformas de streaming.

La obra cinematográfica que enfrenta a los dos titanes tendrá como protagonistas a Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, Danai Guria, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Jessica Henwick, Shun Oguri, Julian Dennison, Demián Bichir y Zhang Ziyi.

Sinopsis oficial de Godzilla vs. Kong

En un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro coloca a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas de la naturaleza en el planeta colisionar en una batalla espectacular.

Mientras Monarch se embarca en una peligrosa misión en un terreno inexplorado y descubre pistas sobre los orígenes de los Titanes, una conspiración humana amenaza con borrar a las criaturas, tanto buenas como malas, de la faz de la tierra para siempre.