Megan is missing, la inquietante cinta de terror viral que asusta en Tiktok

Con las redes sociales cada vez más populares, no es raro que todos los días una nueva historia se viralice. Este es el caso de Megan is missing (Megan está desaparecida), película que viene cobrando fama en Tiktok.

La cinta que sigue el caso de desaparición de una joven fue prohibida en el 2011 por la Oficina de clasificación de cine y literatura de Nueva Zelanda, país que calificó el largometraje como ‘objetable’ por sus descriptivas imágenes, según rescata el portal Entertainment Weekly.

¿De qué trata Megan is missing?

La película, que usa el recurso del metraje encontrado para su desarrollo, es protagonizada por Megan y Amy (interpretadas por Rachel Quinn y Amber Perkins), dos jóvenes de North Hollywood, Estados Unidos aficionadas al internet.

Megan is missing, la película del 2011 popular en Tiktok. Foto: Trio Pictures

De un día para otro, Megan comienza a hablar con un joven en la red. Tras conversar y pactar una reunión, ella desaparece. Amy, su mejor amiga, decide comenzar una investigación para poder encontrarla antes de que algo malo le pase, pero sucede todo lo contrario.

La fama de Megan is missing en Tiktok

Desde hace unos días, y usando el hashtag #meganismissing en Tiktok, cibernautas han compartido sus experiencias viendo la película dirigida por Michael Goi, conocido por American Horror Story y Pretty Little Liars, quien incluso ha tenido que publicar un mensaje con los espectadores en la propia plataforma de videos.

“Recibí un mensaje de texto de Amber Perkins, la actriz principal, indicando que la cinta está explotando en Tiktok. No pude darle las advertencias habituales que solía dar a la gente, pero estas son: no mires la película en medio de la noche, no la mires solo, y si ves las palabras Photo N.° 1 en tu pantalla, tienes unos cuatro segundos para apagar la película. Disculpa a los que ya la vieron, pero esta es una advertencia justa para los que lo están por hacer”, comentó.