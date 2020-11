Black Panther 2: fecha de rodaje y nuevo villano de la película

Black Panther 2 es una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. De todas la entregas, su desarrollo es el más incierto luego de que Chadwick Boseman murió de cáncer de colon; ello dejó vacante el rol protagónico y los fans se preguntan quién podría tomar su lugar en la ficción.

Luego de meses de total incertidumbre, Marvel Studios parece haber resuelto el problema. De acuerdo a The Hollywood Reporter, la secuela comenzará sus grabaciones en julio de 2021 y se extenderán por seis meses. Asimismo, confirmó la participación de algunos actores y el rol que desempeñarán en la historia.

Black Panther: Disney revela la fecha de estreno de la secuela - Foto: Difusión

Para alegría de los fanáticos, el medio anunció que Shuri (Letitia Wright), la hermana del rey T’Challa, asumirá un papel más destacado. Así, vuelven a acrecentase las esperanzas de que se convierta en la nueva Pantera negra y protectora de Wakanda, al igual que en los comics.

En cuanto al villano, no hay mayores detalles sobre el personaje elegido. Sin embargo, está confirmada la participación del actor Tenoch Huerta como uno de los enemigos. El intérprete es conocido ampliamente por dar vida a Rafa Caro en la serie Narcos: México, por lo que los fanáticos confían en su desenvolvimiento.

Shuri podría ser la nueva nueva gobernante de Wakanda - Foto: Marvel

La producción de Black Panther 2

En una entrevista con el diario Clarín, la vicepresidenta ejecutiva, la argentina Victoria Alonso, habló sobre el tiempo que está tomando la producción de Black Panther 2.

“Chadwick no solo fue una maravilla de ser humano todos los días que pasamos juntos. Además, me parece que como personaje, lo que hizo nos elevó como compañía y ha dejado su momento en la historia. Yo sé que a veces en producción dos meses pasan o tres meses pasan y uno dice, ya, pasó mucho tiempo. Pero no es mucho tiempo, tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer y cómo, y pensar cómo vamos a honrar a la franquicia”, finalizó la ejecutiva.