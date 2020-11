Con varios retrasos por la pandemia del coronavirus, los espectadores vieron el pasado jueves 12 de noviembre el estreno de la temporada 17 de Grey’s anatomy.

Tras su llegada a la TV, tremenda sorpresa se llevaron los fans cuando al final de la entrega vieron el regreso de Patrick Dempsey al programa. El lanzamiento de un nuevo episodio nos ha dado mayores detalles del reencuentro entre Meredith y Derek.

Advertencia de spoilers

Si bien la presencia del popular ‘McDreamy’ en la historia es importante, televidentes vieron también cómo los doctores se preocupan por la salud de Meredih Grey, quien escenas antes se había desmayado tras intensas horas de trabajo en el hospital.

Con Teddy Altman (Kim Raver) como el encargado de su recuperación, el médico le pregunta a Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) cómo está Grey. Ya recuperada del desmayo, ella informa que se siente mejor.

Tras un segundo colapso, la doctora regresa a su sueño y se vuelve a encontrar con Derek, a quien le pregunta por qué no se puede acercar a él. Al querer estar cerca la doctora corre, pero se cae y Shepherd se ríe delante de ella. “Me dijiste que nada de esto era real, por qué me caí”, a lo que su fallecido esposo le responde: “Me amas. y Dios sabe que te amo. Estaré aquí para cuando estés lista, no lo olvides”.

Más confundida por lo que está pasando, Meredith Grey despierta y elige a Richard Webber como el que estará a cargo de su caso.

Por otro lado, y no menos importante, se revela que Tom Koracick da positivo para la COVID-19 , Amelia lucha por estar en casa con sus hijos, y nuevos pasantes llegan al hospital.

Grey’s anatomy 17x04, tráiler oficial

Con más preguntas que respuestas, fanáticos deberán esperar Grey’s anatomy 17x04 para saber qué sucederá con Meredith y Derek, pero sobre todo cuál será el diagnóstico de la famosa doctora.