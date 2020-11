Mi pobre angelito: director rechaza reboot de clásico navideño

Mi pobre angelito vuelve a convertirse en una de las elecciones favoritas para ver en familia en la próxima Navidad. Treinta años después de su estreno, constata su estatus como clásico y Disney no podía desaprovechar el éxito que la franquicia sigue cosechando.

En los últimos meses, nuevos detalles sobre el reboot de la película con Macaulay Culkin han sido a la luz, incluyendo al nuevo protagonista: Archie Yates, conocido como Yorkie en Jojo Rabbit. Sin embargo, varios fans expresaron su disconformidad con el proyecto a través de las redes sociales.

En torno a la polémica, el director de la obra original, Chris Columbus, también se mostró en contra durante una charla para Insider. ¿La razón? “Es una pérdida de tiempo en lo que a mí respecta. ¿Cuál es el punto de hacerlo?”, cuestionó.

“Creo firmemente que no deben rehacerse películas que han tenido la longevidad de Mi pobre angelito. No puedes volver a crear un relámpago en una botella. Simplemente no va a suceder. ¿Para qué hacerlo entonces? (...) Ya se hizo. Haz lo tuyo. Incluso si fallas miserablemente, al menos encontraste algo original”, finalizó.

En cuanto a la trama, tomará un camino diferente a la versión original que todos conocen. Ellie Kemper y Rob Delaney harán de una pareja de esposos que se encuentran en total ruina. Para salvar su casa, tendrán que enfrentarse a un niño que robó una millonaria herencia.

La cinta estará dirigida por Dan Mazer y el guion, a cargo de los escritores que trabajaron para Saturday Night Live: Mikey Day y Streeter Seidell. Si bien aún no cuenta con fecha de estreno, el proyecto es uno de los más esperados ¿Te lo perderás?