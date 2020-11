The good doctor 4x02: el ‘regreso’ de Melendez y la muerte de nuevo personaje

El estreno de The good doctor temporada 4 llegó a ABC el pasado lunes 2 de noviembre de 2020. Con el regreso de Shaun Murphy (Freddie Highmore) a la TV, más de uno espera saber qué pasará entre él, Lea y el resto de doctores.

Con la emisión del segundo episodio, vamos conociendo nuevos detalles sobre lo que el equipo del St. Bonaventure Hospital va a tener que enfrentar, teniendo en cuenta que los productores del show decidieron adaptar la pandemia del coronavirus a este nuevo ciclo.

¿Qué pasó en The good doctor 4x02?

En el estreno, los fanáticos pudieron ver al Dr. Melendez (Nicholas Gonzalez), quien murió al final de la temporada 3, aparecer una vez más en la historia, pero a través de una alucinación de Claire.

Pero eso no fue todo, en Frontline parte 2, nos esteramos que Morgan contrajo el virus, pero que pudo superarlo. Quien no tuvo la misma suerte fue la enfermera Deena Petringa. El personaje de Karin Konoval al cierre de la entrega no conseguiría vencer a la COVID-19 y moriría.

Deena Petringa no resistió las consecuencias del coronavirus. Foto: ABC

Escenas anteriores, se menciona que la enfermera arriesgó su vida para atender a los pacientes infectados, en un acto que reflejó la labor y sacrificio de los médicos de la primera línea en la vida real. Sobre esta secuencia, el productor ejecutivo de The good doctor David Shore dijo a TVLine que “buscaron dar valor en la ficción a las vidas de los caídos en la pandemia”.

“Todo aquel que trabaja en un hospital es un héroe. Tenemos con ellos una deuda mucho mayor durante este tiempo porque están literalmente arriesgando sus vidas. Para nosotros esto fue solo una pequeña muestra de apoyo”, comentó.

Tráiler de The good doctor 4x03

¿Cómo ver The good doctor temporada 4?

La temporada 4 de The good doctor se emite todos los lunes a las 10.00 p. m (hora de EE. UU.) vía ABC. Si está en Estados Unidos, podrá ver el estreno a través de la web oficial del canal. En el caso de Latinoamérica, se espera la confirmación de Canal Sony y Amazon Primer Video sobre su emisión.