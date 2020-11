This is us 5: ¿por qué los fans están molestos con la nueva temporada?

This is us, una de las series más exitosas del momento, estrenó su quinta temporada el pasado 28 de octubre. El show destaca por tocar temas sensibles como el racismo, suicidio o la obesidad, por lo que esta última entrega no fue la excepción.

En los nuevos episodios, los realizadores dedicaron escenas a la actual coyuntura, incluida la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y el movimiento Black Lives Matter. Sin embargo, esto no fue del agrado de los fans, quienes usaron sus redes sociales para protestar sobre el giro de la trama.

Los fieles seguidores expresaron su decepción con lo visto en pantalla. Además, criticaron al showrunner de la serie, Dan Fogelman, alegando que ya se encuentran saturados de información sobre la prevención del coronavirus, y que no se respondieron a las interrogantes dejadas en la anterior entrega.

Ante ello, el director Fogelman conversó con el portal Entertainment Weekly para responder a sus detractores. “Creo que nuestro país está teniendo conversaciones complicadas ahora mismo. Nuestro equipo de guionistas, ciertamente, también las estaba teniendo”, señaló.

Agregó que su equipo de trabajo sostuvo una ardua conversación para plasmar la realidad sin afectar las diferentes ideologías y pensamientos sobre los temas. Para esto, se realizaron largas horas de debates, conversaciones y análisis.

La familia Pearson vuelve a la televisión en una esperada temporada 5. Foto: NBC

¿De qué trata la temporada 5 de This is us?

Los nuevos episodios deberán esclarecer las interrogantes dejadas en el último ciclo en torno a la familia Person. Además, la pelea entre los hijos y las complicaciones que el Alzheimer le provocó a Rebecca son puntos claves.

Por otro lado, la nueva historia deberá dar pistas sobre el futuro de Kate, Randall, Kevin, Jack y Rebecca. Por si esto fuera poco, This is us 5 incluirá el contexto actual que vive el mundo en torno a la pandemia por el coronavirus.