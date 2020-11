Johnny Depp anuncia que se retira de Animales fantásticos 3 por pedido de Warner

A través de su cuenta de Instagram, Johnny Depp anunció que ya no interpretará al mago Gellert Grindelwald en la franquicia cinematográfica Animales fantásticos.

“A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve”, escribió el intérprete. “En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han honrado y conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días”.

En una siguiente línea, Depp manifiesta que Warner Bros ha decido dar por concluida su relación laboral , la cual debía exponer su participación en la siguiente cinta de Fantastic Beasts.

“Deseo hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud”.

Johnny Depp anuncia su salida de la franquicia Animales fantásticos. Foto: Instagram

La salida de Johnny Depp de las películas derivadas del universo Harry Potter se produce días después de que perdió su caso por difamación contra el tabloide The Sun, por un artículo de 2018 que alegaba que era un ‘golpeador de esposas’. Tras este resultado, el actor y sus abogados confirmaron que apelarán el fallo.

De acuerdo a información de Variety, Warner Bros. aceptó la partida de Depp y dijo que su papel se reformulará antes de que se estrene la tercera entrega de Animales fantásticos 3, la cual tiene un estreno planeado en el 2022. La serie de precuelas, ambientada décadas antes de las aventuras de Harry Potter, pretende ser una franquicia de cinco películas .