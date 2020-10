Freddy Krueger: la inquietante historia real usada para crear al ícono del terror

Pesadilla en la calle Elm Street de 1984 no solo dio inicio a una de las sagas más populares el cine de terror, sino que le permitió a Wes Craven exponer en el cine una historia que leyó en 1970 y que lo dejó impactado.

La cinta, protagonizada por Robert Englund (Freddy Krueger) y Heather Langenkamp (Nancy Thompson), nos llevó a conocer al villano más famoso de los años 80, que atacaba a sus víctimas a través del mundo de los sueños.

La historial real que inspiró la creación de Freddy Krueger

En una entrevista con Vulture de 2014, Craven dio detalles de la historia que lo llevó a crear el personaje y guion de la primera cinta. De acuerdo con el cineasta, en 1970, leyó un artículo de Los Ángeles Times, donde una familia contaba cómo había huido de los Campos de la muerte de Camboya con destino a Estado Unidos.

En la nota, ellos explican que tras llegar a tierras norteamericanas, el hijo menor había comenzado a tener fuertes pesadillas, eventos que lo mantenían despierto casi la mayor parte del día. “Recuerdo que en una parte contaban cómo el chico tenía miedo de dormir. Cuando finalmente una noche lo hizo, sus padres escucharon un ruido, fueron a ver y hallaron al chico muerto. Sí, murió mientras dormía”, explicó.

Wes Craven habla del origen de Freddy Krueger para Going to pieces: the rise and fall of the Slasher film (2006)

En el especial para la televisión, Going to pieces: the rise and fall of the Slasher film, Wes Craven comentó que incluyó en la creación de Freddy Krueger varias de sus experiencias paranormales de cuando era adolescente. “Cuando era joven, juraría haber visto a un hombre extraño caminar por la ventana de mi casa. No lo sé, real no era, pero hasta ahora no puedo explicar qué pasó”, manifestó.

El legado de Pesadilla en Elm Street

Con una saga creciendo en popularidad, pese a que Craven falleció en el 2015, la historia en torno al personaje ícono del cine de terror no se detiene.

En el 2010, New Line Cinema lanzó A Nightmare on Elm Street, cinta protagonizada por Rooney Mara en el papel de Nancy Holbrook. Tuvo un apoyo regular de la crítica, logró 5.2/10 en IMDB. La taquilla sí le fue favorable y recaudó más de $100.000.000.