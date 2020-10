Viernes 13: Jason Blum quiere reiniciar la popular saga de terror

La saga Viernes 13 es una de las franquicias del género de terror más populares de la historia del cine en la que Jason Voorhees se ganó a los fans. Su primera entrega se lanzó en 1980 y no paró luego de 11 películas, además de un reboot en 2009.

A pesar de que ha pasado más de una década desde la última cinta, el fundador de Blumhouse, Jason Blum, comentó sus ganas de reiniciar su obra y adaptarla a un nuevo público.

En una entrevista con el portal CinePop, se le preguntó al productor qué saga le gustaría retomar en su próximo proyecto y este comentó que sería la de Jason. “Me encantaría hacer Viernes 13. Lo haría como película”, expresó.

No sería la primera vez que Blum manifiesta su deseo por conseguir los derechos de la franquicia, ya que, durante otra intervención con el medio Fandom, volvió a asegurarlo. “Ya lo he dicho antes. Me encantaría hacerlo y es muy complicado, pero espero lograrlo algún día", acotó.

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación al respecto, por lo que solo quedaría esperar un comunicado por parte de la producción para conocer si se verá de nuevo a Jason con más sed de venganza.

Viernes 13 - tráiler

¿De qué trata Viernes 13?

Wade (Jonathan Sadowski) les cuenta a sus amigos una historia de terror sobre un niño llamado Jason (Derek Mears), quien murió ahogado y ahora deambula por el bosque como un muerto en vida que castiga a los adolescentes irresponsables.

Aunque nadie le cree, esa misma noche Jason aparece y asesina a los jóvenes sin piedad alguna.