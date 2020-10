El conjuro 3 lanza su primer adelanto previo a la noche de Halloween [VIDEO]

Los aclamados protagonistas de El conjuro, Patrick Wilson y Vera Farmiga, anunciaron su regreso al set de filmación, luego que la producción se detuviera por las medidas de protección que se dictaron a causa del coronavirus en Estados Unidos.

Varios meses después, se ha compartido las primeras imágenes desde el set, donde la producción ya reinició su trabajo. En el adelanto, vemos a los Warren volver una vez más para una historia de terror.

El conjuro 3 llegará en el 2021. Foto: Warner Bros.

A través de un video especial, Warner Bros compartió un avance de The conjuring 3: the devil made me do it, película que nos llevará a ver a Ed y Lorraine Warren afrontando un nuevo caso paranormal.

La pareja conocerá a Arne Johnson, hombre acusado de asesinato, que alegó en la corte haber sido poseído por un demonio. La historia, inspirada en un caso de la vida real, se ubicará en 1981 y describirá las repercusiones judiciales en un evento de posesión demoniaca.

El conjuro: el diablo me hizo hacerlo, es la nueva cinta de la franquicia. Foto: Warner Bros.

Por otro lado, en las imágenes vemos a James Wan comentando que para El conjuro 3 quería alejarse de las casas encantadas, argumento ya visto en las dos primeras entregas.

“El caso de Arne Johnson recibió atención internacional, sobre todo porque fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que la posesión demoniaca se usó como la causa de un asesinato", explicó.

Fecha de estreno de El conjuro 3

La esperada cinta tenía previsto estrenarse a nivel mundial el 11 de septiembre de 2020; sin embargo, debido a la expansión del coronavirus y las nuevas medidas sanitarias, la producción cambió su fecha de lanzamiento para el 4 de junio de 2021.