Adam Sandler vuelve a Netflix: será un astronauta para cinta de ciencia ficción

Adam Sandler volverá a trabajar con Netflix para The spaceman of bohemia. Foto: Little, Brown and Co.

Actor se une al director de la serie Chernobyl para una historia que lo llevará a lo más recóndito del espacio.