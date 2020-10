Misha Green sobre Lovecraft Country: “Toca problemas con los que estamos luchando ahora mismo”

La primera temporada de la serie Lovecraft Country termina este domingo, (8.00 p. m. por HBO y HBO GO), y su directora Misha Green reveló a La República detalles de lo que fue su trabajo, mientras espera luz verde para trabajar nuevos capítulos. Lovecraft Country sigue la historia de Atticus Freeman (Jonathan Majors), su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y su tío George (Courtney B. Vance), quienes emprenden un viaje por los Estados Unidos de las leyes de Jim Crow, de los años 50, en búsqueda de su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams). Este viaje desencadena una lucha por la supervivencia y por la superación tanto del terror racial de la América “blanca” como de los aterradores monstruos que se presentan en el camino.

-¿Qué te llevó a readaptar el libro Lovecraft Country en una serie de televisión?

-Lovecraft Country fue escrito por Matt Ruff y creo que fue un libro increíble. Para él fue recuperar este espacio en el que normalmente no ves a mucha gente negra o de color, el género de ciencia ficción y ciencia ficción pulp.

-¿Qué te atrajo de este género de ciencia ficción y terror?

-He sido una fanática del terror toda mi vida. Ese género es mi pan y mantequilla, me encanta el horror desde que era una niña. Siempre me ha gustado la idea de tener esta capa adicional, además de la emoción real, y he sentido que el horror hace eso.

-Has trabajado con Jurnee Smollett en Underground, ¿cómo ha sido volver a coincidir con ella en Lovecraft Country?

- ¡Es asombroso! Hemos construido este tipo de confianza en la que seguimos presionándonos una a otra. Tuvimos la oportunidad de descubrir cómo trabajamos juntas en Underground, así que fue genial venir a Lovecraft Country con esa relación ya construida.

-La serie se centra en la segregación que existía en Estados Unidos de la década de 1950, pero a menudo se siente actual. ¿Fue una decisión consciente?

-Creo que la historia tiene una forma de repetirse, de no desaparecer nunca. Yo disfruto volver atrás y mirar la historia, ver el patrón, ver lo que sucedió y cómo llegamos al lugar en el que estamos hoy, y definitivamente, fue una de las cosas de las que hablamos en la sala de escritores. Esa fue siempre la idea con Lovecraft Country, también: tomar los paralelos del pasado y traerlos aquí para el presente. ¿Qué aprendemos allí? ¿Qué podemos cambiar allí? ¿Qué no ha cambiado? Lo que necesita ¿cambió? Todo está interconectado. Con este género de ciencia ficción, podemos explorar la idea de que el tiempo no es real, por lo que somos capaces de viajar en el tiempo y acceder a múltiples universos, eso es realmente emocionante en la narración.

-En Lovecraft Country, vemos el amor negro y muchos momentos de júbilo de alegría. ¿Por qué fue tan importante para ti? ¿para mostrar que?

-Vamos a tantos lugares en este programa y creo que es solo el aliento de la vida negra. Para nosotros, era importante mostrar siempre esta idea de que el Southside de Chicago era el refugio seguro. Era un lugar donde prosperan los negros. Y creo que también es importante para mí ver a Hippolyta como una mujer mayor a la que se ama, incluso a Ruby siendo amada. Siento que no vemos lo suficiente de eso: las respiraciones completas de la vida negra. Yo entiendo cuando la gente dice: “Estoy tan harto de ver cosas sobre el dolor negro”. Y yo soy como: yo no sé si Lovecraft no es eso, pero siento que si tuviéramos más alcance (en TV y cine) de la experiencia Black, no estaríamos tan hambrientos de alegría negra.

-Lovecraft Country es diferente de cómo se trata a los negros con horror: no son los primeros en morir, no hay estereotipos perezosos, ¿fue una decisión consciente?

-No me censuro por contar historias negras, no es algo especial para mí. Esto solo se siente completamente natural y completamente en línea con quien soy en el mundo que veo. Entonces, es súper divertido en el contexto del mundo que esto es algo especial, pero para mí, es normal.

-Además, se centra en muchos temas familiares...

-Creo que cada personaje entra en lo que es ser una persona de color y en los problemas con los que estamos luchando ahora mismo en el mundo. El tema general del programa es esta idea de cómo dices tu verdad. Tu vergüenza ¿Cómo sacas a relucir las cosas que han sido oprimidas dentro de ti para luchar contra lo que realmente es malo? Creo que es universal para todos, algo con lo que todos estamos luchando y definitivamente es algo para conectar con más allá del género de la serie.

