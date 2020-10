Universo Cinematográfico de Marvel: fase 4 adaptaría House of M, según teoría

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel dará inicio con el estreno de Black Widow en 2021. Si bien se conocen detalles sobre los próximos títulos, los fans se preguntan cuál será el principal evento que conecte las previas entregas.

En ese sentido, se presume que WandaVision tendrá grandes repercusiones en el MCU. De acuerdo a una teoría de Screenrant, la serie daría inicio a la adaptación de House of M, un importante cómic de Marvel Comics que cambió radicalmente el status quo.

La Bruja Escarlata podría regresar como enemiga de los Vengadores. Foto: Composición / Marvel

Al igual que en la historieta, Scarlet Witch perdería su estabilidad mental, el control de sus poderes y reescribiría el tejido de la realidad. No obstante, el mundo de ensueño que creó se resquebraría poco a poco poniendo en riesgo la misma existencia.

Anteriormente, Murphy’s Multiverse aseguró que Doctor Strange aparecería en los últimos episodios de WandaVision porque tendrá un papel crucial en la batalla contra el desconocido villano. La historia encontraría desenlace en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La Bruja Escarlata tiene el poder para introducir a los mutantes. Foto: Composición / Marvel

No obstante, ahora se cree que la conexión de ambos títulos se trataría del inicio de House of M. La ficción tiene todo lo necesario para igualar o incluso superar la denominada ‘Saga del infinito’, en donde el villano Thanos acabó con la mitad de la vida en el universo.

La historia original cuenta cómo Scarlet Witch cambia completamente la realidad a un mundo donde los mutantes son la raza gobernante, liderados por su padre Magneto. Sin duda, una oportunidad única para introducir estos personajes al MCU.

Marvel, últimas noticias: