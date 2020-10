Jurassic World 3 retrasó su fecha de estreno hasta 2022

A pesar de que Jurassic World 3 detuvo sus grabaciones a inicios de 2020 debido a la pandemia del coronavirus, la producción volvió a retomar el rodaje de la esperada cinta para la alegría de los seguidores.

Sin embargo, en las redes sociales de la franquicia se compartió una publicación en la que informaron que la película de dinosaurios retrasará su fecha de estreno del 11 de junio de 2021 al 10 junio de 2022.

Las respuestas por parte de los fanáticos no se hicieron esperar y señalaron su malestar por lo sucedido. No obstante, no todas son malas noticias, ya que los protagonistas de Parque Jurásico (1993), Alan Grant, Ellie y Malcom volverán en la tercera y última entrega de la saga.

Sus papeles no se limitarían a modo de cameos, sino que serán parte esencial de la historia, la cual revivirá al trío más querido de la popular franquicia.

Por otro lado, Sam Neill compartió en su cuenta de Twitter una foto de su sombrero en el set de grabación, lo que provocó que miles de cibernautas estén a la espera del largometraje y ver de nuevo al icónico actor en su papel de Alan Grant.

Hasta el momento no hay mayores detalles de la trama Jurassic World 3, por lo que es cuestión de tiempo para conocer qué sucederá en esta última cinta de la saga.

