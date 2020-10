Los Picapiedra: nueva versión, Yabba Dabba Dinosaurs, criticada por los fans [VIDEO]

Nostalgia. Los Picapiedra es una de los programas más populares de la televisión internacional, al punto que ha marcado la infancia de diversas generaciones desde su lanzamiento en 1960.

Sus personajes y capítulos sin duda dejaron huella en la pantalla chica, pero el paso del tiempo no les ha sido ajeno. A 60 años de su primera transmisión y a 20 de su último cambio de animación, en Reino Unido se viene emitiendo una nueva versión de The Flintstones.

Después de una pausa de dos décadas, Warner Bros. Animation presentó Yabba Dabba Dinosaurs para el canal Boomerang. En la serie, que sigue en emisión, se puede ver la vida de los Picapiedras y de los Mármol en Piedradura.

Con una animación muy similar al reboot de los Thundercats, Roar, presentado en febrero de 2020, la serie cuenta con una temporada y puede ser vista de forma completa en su canal oficial de YouTube.

Compuesta por 13 capítulos, el estreno de Yabba Dabba Dinosaurs en Reino Unido no fue del agrado de los antiguos fans de Los Picapiedras. Con varias críticas en su estreno, uno de los encargados de la ficción, Will Terrell, comentó a Screenrant que la historia no tendría una segunda temporada.

Comentarios de los fans sobre la nueva serie

Otra falta de respeto a mi infancia. Así se verán los nuevos Picapiedras: "Yabba Dabba Dinosaurs." ( ‾᷄꒫‾᷅ ) pic.twitter.com/qe3U4xWYPo — .:: ❀ Flor ❀ ::. (@MishitaSV) August 29, 2020

Otra gran caricatura de la infancia que se quieren tirar 😠 — Julian Ome (@JulianOme) August 28, 2020

Dibujos animados, últimas noticias