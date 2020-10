Durante 16 temporadas, Grey’s Anatomy se ha ganado a los televidentes, sobre todo por sus historias, personajes e intérpretes que han pasado por la serie.

Con actores y actrices que llegan y salen de la ficción, recientemente los fanáticos del show médico han tomado gran interés en un personaje que los acompaña desde la primera temporada.

A punto de ver Grey’s Anatomy 17 en la televisión, Bokhee (Kathy C. An) viene cobrando gran interés entre los fanáticos. La enfermera del Gray Sloan Memorial Hospital es un personaje secundario pero recurrente en la mayoría de las cirugías presentadas en la serie.

Si bien no es un miembro principal del elenco y no tiene muchas líneas, lo que pocos fans saben es que Kathy C. An es enfermera en la vida real y continúa trabajando en cirugías a corazón abierto en Los Ángeles.

De acuerdo a información de IMDb, Bokhee aparece en todas las temporadas de Grey’s Anatomy por un total de 257 episodios. Eso no es rodo, también ha sido parte de Private Practice cuando asistió a la cirugía de Erica Warner.

¿Cuándo se estrena la temporada 17 de Grey’s Anatomy?

Cinco meses después de anunciar la suspensión de las grabaciones por la propagación del coronavirus, ABC anunció que Grey’s Anatomy 17 se estrenará el próximo jueves 12 de noviembre de 2020.

Fans piden capítulo para Bokhee

Grey’s Anatomy, últimas noticias: