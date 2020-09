El rey león 2 confirmada: Barry Jenkins, director de Moonlight, se encargará de la película

Tras un gran éxito en taquilla, Disney anunció que está en desarrollo El rey león 2, la segunda parte del live action que presentó en el 2019. Además, se comunicó que el director de Moonlight Barry Jenkins se encargará del largometraje.

The lion king 2 se suma a los títulos confirmados en los últimos meses por la empresa: La sirenita y Peter Pan.

De acuerdo a Deadline, El rey león 2 está en las primeras etapas de producción y ya se ha llevado a cabo una primera reunión entre Jenkins y el guionista Jeff Nathanson, quien fue parte del equipo de la primera película.

Trascendió que la trama contará la historia del origen de Mufasa, su relación con Scar y su ‘coronación’ como el líder de la jungla. Por el momento se desconoce la fecha de estreno o quiénes prestarán sus voces para dar vida a cada uno de los personajes.

Esta es la primera vez que Barry Jenkins trabaja en una producción de gran presupuesto. Su carrera la ha desarrollado en la dirección de cintas ‘pequeñas’ como Moonlight o If beale street could talk, que si bien fueron grandes éxitos en taquilla o ante la crítica, tuvieron presupuestos no tan altos.

