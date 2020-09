James Bond: Henry Cavill desea convertirse en el nuevo agente 007

No time to die será la última película de Daniel Craig como James Bond, por lo que varios nombres han sonado para reemplazarlo en la franquicia. Sin embargo, ninguno hizo tanto eco como el de Henry Cavill (Man of Steel y The Witcher).

Luego de interpretar a Superman, el actor británico ha sobresalido por distintos papeles como Geralt de Rivia y Sherlock Holmes. En conversación con GQ, habló sobre la posibilidad de interpretar al agente 007 para cimentar su carrera en Hollywood.

“Si los productores estuvieran interesados, aprovecharía la oportunidad corriendo”, fueron las contundentes palabras de Cavill. La decisión ha sido respaldada por sus miles de seguidores en redes sociales, quienes no ven a otro como el sucesor de Daniel Craig.

todo el mundo conforme en que queremos a Henry Cavill como nuevo James Bond ¿no?https://t.co/jakkN2Sdg7 pic.twitter.com/hdVMP4O7Af — Y Come Pan😷 🎬📺🎮🎥📖📼 (@Y_come_pan) September 28, 2020

Tras estas palabras, resaltó que su carrera se encuentra en una etapa para experimentar con todos los personajes posibles por más distintos que sean. "Habrá que ver lo que pasa. Pero sí, me encantaría interpretar a James Bond. Sería muy, muy emocionante”, finalizó.

Cabe resaltar que Henry Cavill estuvo a punto de convertirse en James Bond para la película Casino Royale (2006). No obstante, habría sido rechazado y Craig fue quien se hizo con el codiciado papel.

Por el momento, no hay un comunicado oficial. MGM se encuentra enfocada en No time to die, cuyo estreno está agendado para el próximo 12 de noviembre.

