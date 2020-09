Una alpaca en smoking fue presentadora de los premios Emmy junto a Randall Park

Los Premios Emmy 2020 se convirtieron en escenario de una divertida anécdota luego de que el reconocido actor Randall Park llegara junto a una alpaca en smoking a la nominación.

Fue una velada de lo más peculiar, sin público ni puestas musicales en vivo, pero sí con muchos pasajes para la posteridad, como el accidente con un champán de Jenifer Aniston y las réplicas de actores de cartón preparadas por Jimmy Kimmel.

Sin embargo, la gran protagonista de la celebración virtual de los Premios Emmy 2020 fue una alpaca que llegó junto a Randall Park, vestida completamente para la ocasión, justo cuando el actor de Ant-Man and the Wasp debía nombrar a los nominados en la categoría Mejor actor en una miniserie o película para televisión

¿Qué pasó? El propio Randall Park no lo supo hasta el momento de pisar el escenario. Pero queda claro que esperaba otro tipo de compañía.

“Cuando lees un correo electrónico demasiado rápido y la frase dice: ‘te presentarás con una alpaca’ parece ‘presentarás con Al Pacino’”, mencionó, entre risas, el también guionista durante su breve presentación.

Finalmente, la categoría a Mejor actor en una miniserie o película para televisión fue para Mark Ruffalo, por su trabajo en “I Know This Much Is True”.

“Esto es increíble y ha sido una gran colaboración con el elenco. Hemos logrado un gran resultado porque todos hemos sido los mejores en el momento indicado. Se los enviaré (el premio Emmy) a ustedes en diferentes momentos del año por el resto de mi vida”, expresó Ruffalo.

