Emmy históricos

En medio de la pandemia, el inmenso contenido de entretenimiento y arte transmitido por televisión o streaming ha sido considerado un refugio y tabla de salvataje para otros. Por eso desde el Staples Center de Los Ángeles y conducida por el comediante Jimmy Kimmel, la ceremonia 75 de los premios Emmy entregados a lo mejor de la televisión no se postergará y, al contrario, intentará lograr una transmisión sin precedentes con cámaras ubicadas en los hoteles o residencias de los actores.

La producción protagonista es ‘Watchmen’ de HBO con 26 nominaciones. Dirigida por Damon Lindelof y protagonizada por Regina King, esta miniserie está basada en el cómic, pero aborda la violencia policial y el racismo, lo que la hace una producción totalmente actual. El canal ha logrado 107 nominaciones en general. “Este es el décimo año consecutivo que HBO recibe más de 100 nominaciones al premio”, celebra el canal en un comunicado. También están nominados ‘Succession’, ‘Westworld’ e ‘Insecure’, con 18, 11 y 8, respectivamente.

Por otro lado, ya se entregaron los llamados ‘Emmy Creativos’ y Disney + obtuvo su primer premio Emmy con ‘The Mandalorian’. De hecho, el gigante del entretenimiento ha tenido el mejor debut en la legendaria premiación con la plataforma que tiene menos de un año; llegó a los Emmy con 19 nominaciones y la mayoría de las nominaciones son para ‘The Mandalorian’, la primera serie de acción real del universo Star Wars.

Liderando el streaming continúa Apple TV + (18 nominaciones) y Quibi (10 nominaciones). De Apple destaca la serie ‘The Morning Show’ con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell como conductores de un noticiero. Carell interpreta a un periodista que es echado del canal por conducta inapropiada.

Por esta serie, Aniston ha conquistado a la crítica, pero compite con Laura Linney, que tiene más opciones de conseguir un Emmy por la aclamada ‘Ozark’ de Netflix. La ganadora del Óscar, Olivia Colman (‘The Crown’), también está nominada siempre con opciones de ganar. Otra producción que conquistó a la audiencia este año ha sido ‘Hollywood’, una suerte de ‘historia paralela’ sobre cambiar la dinámica del poder en la industria. Jim Parsons podría lograr su quinto Emmy por interpretar al corrupto agente Henry Willson.

En comedia, Amazon tiene opciones con ‘La maravillosa Sra. Maisel’ (con 20 nominaciones) y su protagonista, Rachel Brosnahan.

La gala más impredecible

Los Emmy serán íntegramente en vivo y dependen de un ‘milagro’ de banda ancha. “No va a funcionar correctamente todo el tiempo”, dijo a los periodistas Ian Stewart, productor ejecutivo junto a Kimmel y Reggie Hudlin. “Simplemente no lo es. Y tenemos que aceptar eso”.

La ceremonia tiene como precedente cercano la espectacular edición de los MTV VMA, que tuvo algunas presentaciones grabadas previamente, pero también otras al aire libre desde los edificios de New York. En los Emmy no habrá alfombra roja y la ABC News emitirá como antesala un especial de 90 minutos. Sin embargo, aseguraron que habrá 138 estrellas en 114 ubicaciones y en 10 países diferentes. The Hollywood Reporter adelantó que los elencos se reunirán. “Están optando por realizar fiestas socialmente distanciadas en las casas de varios productores y estrellas”.

