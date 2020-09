Challenger: Netflix revive la tragedia espacial que impactó al mundo en 1986

Uno de los estrenos más esperados de Netflix es Challenger: el vuelo final. La obra audiovisual revive lo sucedido el 28 de enero de 1986 en Estados Unidos, fecha donde el mundo fue testigo de una tragedia sin precedentes.

El documental, que cuenta con la participación de miembros originales del proyecto y familiares de las víctimas, narra tres puntos de vista sobre lo que ocurrió aquella mañana: la preparación de los astronautas, la elección de un civil para el viaje y el efecto de la tragedia en la sociedad estadounidense.

¿Qué pasó con el transbordador espacial Challenger?

Con 9 vuelos en su historia, el transbordador se preparaba para su décimo viaje. Con 7 tripulantes en su interior, el vehículo espacial se desintegró 73 segundos después de lanzarse desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Como explica la docuserie, el transbordador Challenger no solo fue importante para la carrera espacial internacional, sino porque en su último viaje incluyó por primera vez un ciudadano de a pie, que no necesariamente debía ser un astronauta o científico. A esta elección accedió la profesora de una escuela secundaria de New Hampshire, Christa McAuliffe.

Christa McAuliffe, la maestra que fue parte del Challenger - Crédito: Netflix

En cuatro capítulos, Challenger: el vuelo final reconstruye la historia de esta tragedia, no solo desde el aspecto científico o político, sino también desde el lado humano, al incluir testimonios de familiares de los tripulantes.

El vuelo final fue dirigido por Steven Leckart y Daniel Junge. Además, fue producido por el conocido J.J. Abrams, junto a Glen Zipper, Ben Stephenson, Rachel Rusch Rich y Sean Sean Stuart.

