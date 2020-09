The Walking Dead: Daryl y Carol regresarán en terrorífico spin-off

The Walking Dead abrió el apetito de los espectadores al presentar un terrorífico mundo consumido por los zombies. Luego de una década, varios personajes no llegaron a sobrevivir mientras que los restantes aún luchan para no convertirse en muertos vivientes.

De todos, Daryl Dixon y Carol Peletier se convirtieron en grandes favoritos por los fans. Ambos aparecieron desde la primera temporada, por lo que son considerados como veteranos y rostros insignia de la ficción.

Hace poco, AMC anunció que la temporada 11 de The Walking Dead será la última y varios fanáticos no tardaron en lamentar la noticia a través de las redes sociales. Para su sorpresa, esto no significa que no volverán a ver el mundo de zombies.

El canal de televisión dio a conocer que los Daryl y Carol protagonizarán un spin-off cuyos eventos ocurrirán tras el final de la serie central. La actual showrunner del show, Angela Kang, será quien se hará cargo del nuevo proyecto.

“No podría estar más emocionada de trabajar con Scott Gimple y AMC para desarrollar una nueva serie para Daryl y Carol. Trabajar con Norman Reedus y Melissa McBride ha sido lo más destacado de mi carrera y estoy encantada de que podamos seguir contando historias juntos”, compartió

En cuanto a la fecha de estreno, el canal de televisión no ha realizado ningún pronunciamiento. Sin embargo, se conoce que The Walking Dead 11 acabará en 2022 así que el spin-off llegaría a principios de 2023.

The Walking Dead, últimas noticias: