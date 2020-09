Mulan: sorpresivo cameo emociona a fans de la película animada original

Mulan se convirtió en la película más comentada de los últimos días por su estreno en Disney Plus el pasado 4 de septiembre. Las expectativas eran altas y las comparaciones con la versión animada de 1998 no pudieron evitarse, pero el resultado no ha dejado a nadie indiferente.

Liu Yifei fue la responsable de dar vida a Mulán, una intrépida joven que lo arriesga todo por amor a su familia. Ambientada en China, la historia nos muestra cómo se convierte en una guerrera y gana el respeto de una nación.

Advertencia de spoilers. Crédito: difusión.

No cabe duda que el papel es uno de los más importantes en la carrera de la joven actriz. No obstante, la huella que dejó Ming-Na Wen como la voz original del inspirador personaje aún es palpable. Prueba de esto fue la emoción de los fans al ver su cameo en el live action.

Como pudimos observar al final de la película, Mulan se presenta al Emperador (Jet Li). Entonces, ella es llevada al trono por un “estimado Invitado” quien terminaría siendo nada menos que Wen. “Me gusta que me estimen”, bromeó a Entertainment Weekly, refiriéndose a cómo se acredita su breve papel.

“[La directora Niki Caro y el productor Jason Reed] tuvieron esta brillante idea de este cameo en el que la Mulan original pasa la antorcha a la nueva. Pensé que era el easter egg indicado para todos nuestros fans”, explicó para la revista especializada.

Asimismo, resaltó que fue surrealista y divertido ver cobrar vida esta animación de la que fue parte durante más de dos décadas. "Con la sala del trono y todos los personajes, fue realmente mágico. Para mí, fue realmente estar presente y representar dónde comenzó todo con Disney”, finalizó.

Mulan - sinopsis oficial

El emperador chino (Jet Li) emite un decreto que exige que cada hogar debe reclutar a un varón para luchar con el ejército imperial en la guerra contra los Hunos. Sin embargo, el padre de Mulan no puede entrar en batalla debido a su avanzada edad.

Para salvarlo, la protagonista se hace pasar por soldado y toma su lugar. La joven se someterá a un duro entrenamiento hasta hacerse merecedora de la estima y de la confianza del resto de su escuadrón.