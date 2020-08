Justice League: Zack Snyder critica famosa escena con Henry Cavill [VIDEO]

La Justice League de Zack Snyder es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo extendido de DC. Su estreno está agendado para el 2021 a través de HBO Max, pero eso no ha evitado que los detalles sobre su contenido sean comentados en las redes sociales.

Los fans esperan que este nuevo corte arregle todos los problemas presentes en la versión teatral del 2017. En ese sentido, un usuario de Twitter recordó la famosa escena en que Superman revive gracias a la Liga de la Justicia

Como se recuerda, el Hombre de acero volvió a la vida sin recordar quién era realmente. En cuestión de minutos, el superhéroe enfrenta al equipo tras un malentendido y reconoce a Batman como el hombre que intentó matarlo en Batman v Superman.

En ese momento, el kryptoniano lo sujeta fuertemente y eleva por los cielos. “No me dejaste vivir. No me dejas morir”, le recrimina antes de preguntarle: “¿Tú sangras?”. Esto hace referencia a lo dicho por el Hombre Murciélago en la anterior entrega, pero nunca convenció a los fans.

Cuando le preguntaron a Zack Snyder sobre la línea de Superman, el director no tuvo reparo en decir que no tenía ningún sentido. De este modo, dejó en claro que su versión de Justice League omitirá dicho momento y será uno de los cambios más importantes.

Justice League - sinopsis oficial

Inspirado por Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash para enfrentarse a una nueva amenaza. Sin embargo, pese a que es una formación de metahumanos sin precedentes, quizás sea demasiado tarde para salvar el planeta de la llegada de Steppenwolf.