The Flash: Ben Affleck volverá a ser Batman en la película de DC

The Flash es uno de los largometrajes más esperados por los fans de DC. No solo será la primera película del ‘Velocista Escarlata', sino que también adaptará el cómic Flashpoint. La historieta que cuenta las consecuencias de los viajes en el tiempo del superhéroe y cuya cinta espera aprovechar todas las posibilidades bajo dicha premisa.

El film, dirigido por Andy Muschietti, ha sufrido varios retrasos y cambios de guión, pero todo parece indicar que finalmente saldrá de la preproducción. A solo días antes de la DC FanDom 2020, Vanity Fair dio a conocer que Ben Affleck regresará como Batman en la cinta. ¿Qué dijo el cineasta sobre el retorno del actor y su tiempo en pantalla con Flash?

“La interacción y la relación entre Barry y Wayne traerá un nivel emocional que no hemos visto antes (...) Sus personajes están más relacionados de lo que pensamos. Ambos perdieron a sus madres a causa de un asesinato y ese es uno de los vasos emocionales de la película. Ahí es donde entra en juego el Batman de Affleck”, explicó Muschietti.

Tras esto, reflexionó sobre el Hombre Murciélago del actor y su fuerte dicotomía. “Es su masculinidad por la forma en que se ve, la figura imponente que tiene y la línea de la mandíbula. Sin embargo, también es muy vulnerable”, contó después de lamentar que Affleck no pudo aprovechar el potencial de su personaje en anteriores películas.

Batman, Interpretado por Ben Affleck. Crédito: Warner Bros / DC.

¿Qué veremos en The Flash?

Según dio a conocer el portal Heroic Hollywood, la película no contaría con la clásica guerra comandada por Wonder Woman (Gal Gadot) y Aquaman (Jason Momoa), porque los viajes a través del tiempo no serán el principal atractivo.

De hecho, múltiples versiones apuntan que Flash conocerá otros mundos alternos y exploraría las infinitas posibilidades del multiverso. De esta manera, se ahondaría en su aparición durante el crossover televisivo Crisis en tierras infinitas.