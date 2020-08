Disney Plus en Perú: plataforma no contará con todos los capítulos de ‘Los Simpson’

Ahora que se sabe la fecha exacta en la que llegará Disney Plus a Perú y el resto de Latinoamérica, representantes del servicio de streaming compartieron información sobre algunas de las producciones con las que contará la plataforma.

Esto significa que habrá series y películas de marcas como Marvel Studios, Pixar, Lucasfilm, National Geographic, Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios.

Sin embargo, una ausencia llamó la atención: los productos de Fox, como Los Simpson, no estaban entre los contenidos destacados por el servicio. Es así que en redes sociales se asumiera que la ‘familia amarilla’ no estaría dentro del catálogo de Disney Plus.

No obstante, este rumor quedó de lado después que La Tercera se comunicara con representantes de la plataforma de streaming, quienes les aseguraron que una vez que Disney Plus llegue a Latinoamérica, el próximo 17 de noviembre, si contará con Los Simpson, aunque no con todos sus capítulos.

“En Latinoamérica, la plataforma contará con algunas series y películas de librería Fox, así como con algunos episodios de Los Simpson”, se puede leer en la publicación.

De ser solo un puñado de episodios y no los más de 600 que actualmente ostenta el show creado por Matt Groening, ¿cómo es que estarán categorizados? Esto solo se sabrá cuando la plataforma llegue a nuestro país.