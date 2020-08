Doctor Strange 2 presentaría a Miss América, la primera superheroína latina LGBT de Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas por los seguidores del universo cinematográfico de Marvel. Sam Raimi será el encargado de dirigir la historia, por lo que su éxito estaría más que asegurado.

Para la ocasión, el protagonista contará con el apoyo de Scarlet Witch para detener a los villanos que pondrán en riesgo al universo. Sin embargo, también estaría respaldado por Miss América, una heroína latina LGBT muy popular en los cómics.

Anteriormente, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige adelantó que Doctor Strange 2 marcará el escenario perfecto para introducir nuevos personajes y que los fans no tendrían oportunidad de adivinar quiénes son. Sin embargo, el nombre de la superheroína no deja de resonar en las redes sociales.

¿Quién es Miss América? América Chávez es una superheroína, adolescente, estadounidense, de ascendencia latinoamericana y bisexual. Ella proviene de una dimensión fuera del tiempo de donde heredó los extraordinarios poderes del Demiurgo.

Como se recuerda, el productor ejecutivo de Marvel Studios, Trinh Tran, ya había señalado que la diversidad era crucial en el futuro de la franquicia y que debían aprovechar la oportunidad para dar espacio a las minorías gracias a la gran cantidad de personajes del MCU.

“La representación femenina, la diversidad de todo, es muy importante porque este es el mundo en el que vivimos. Hay tantas personas diferentes por ahí y para que podamos relacionarnos con ellas, tenemos que hacer películas que sean diferentes”, explicó el productor.