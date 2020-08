Marvel: Keanu Reeves sería Ghost Rider en el MCU con una condición

Ghost Rider es uno de los personajes más feroces de Marvel Comics. A pesar de haber sido llevado a la pantalla grande en dos ocasiones, los fans quedaron decepcionados con el resultado. Ahora es la oportunidad de Marvel Studios en asociación con Disney.

De acuerdo a We got this covered, el artista elegido por la compañía para dar vida al Motorista fantasma sería nada menos que Keanu Reeves. El actor no es ajeno al mundo de los superhéroes sino un gran seguidor y fan declarado de los cómics que inspiran las películas.

Por su parte, el actor canadiense también estaría interesado en interpretar a Johnny Blaze. Sin embargo, habría dejado en claro su condición para aceptar el papel: tener su propia serie de películas en solitario y que sea uno de los pilares de las próximas fases del MCU.

Como si esto fuera poco, Reeves también señalaría que desea protagonizar Midnight sons, un grupo de superhéroes como los Avengers o X-Men. La noticia ha sido celebrada por sus fans quienes no podían pedir una mejor disponibilidad por parte del actor.

Cabe resaltar que Ryan Reynolds también aparecería como Deadpool en la película. Su rol se limitaría al de una coprotagonista, pero sus seguidores no podían estar más emocionados puesto que significaría su ansiado debut en el universo cinematográfico de Marvel.